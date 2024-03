Non sa di essere ricercato e si presenta in questura per il permesso di soggiorno

Si è presentato in questura, venerdì 22 marzo 2024 intorno alle 11, per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Non sapeva, però, di essere ricercato. Protagonista dell'episodio uno straniero di 38 anni che, durante gli accertamenti svolti dai poliziotti in servizio, è risultato avere a suo carico un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti a seguito di condanna per reati contro il patrimonio, porto di armi comuni e illegali, violenza sessuale e sequestro di persona. È stato portato nel carcere di Marassi, dove dovrà scontare due anni, sei mesi e undici giorni di reclusione.

Nel pomeriggio di sabato 23 marzo, invece, i poliziotti del commissariato di San Fruttuoso hanno eseguito un ordine di carcerazione, questa volta a carico di un 60enne rintracciato nel proprio appartamento subito dopo l’emissione del provvedimento da parte della Corte d’Appello di Genova. L’uomo, condannato per reati inerenti gli stupefacenti, dovrà scontare al carcere di Marassi sei anni e sei mesi di reclusione e pagare 32mila euro di multa.

