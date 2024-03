Uno era evaso, l'altro ricercato: entrambi sorpresi a spasso a Sampierdarena

Uno era evaso dai domiciliari, l'altro ricercato. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia a Sampierdarena nella giornata di domenica 24 marzo 2024.

Il primo caso intorno alle ore 10:30. Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno sorpreso a spasso per via Buranello un 41enne colpito da un ordine di carcerazione emesso nell'aprile del 2022 dal Tribunale di Genova. L'uomo, condannato a tre anni e due mesi di reclusione per circonvenzione di incapace, è stato portato nel carcere di Marassi.

Verso sera, intorno alle ore 19, gli agenti dell'Upsgsp in transito in via Avio con una volante hanno invece notato una persona che ha cambiato direzione alla vista dell'auto. Si sono così insospettiti e lo hanno fermato per un controllo. Hanno così accertato che l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari, dove era detenuto per reati contro la persona, il patrimonio, spaccio di stupefacenti ed evasione. Non avendo nessuna ragione che giustificasse l'uscita è stato arrestato e verrà sottoposto a processo per direttissima.

