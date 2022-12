Caccia ai 'furbetti' del biglietto anche nel levante: controlli e multe

Una nuova verifica intensiva di Amt si è svolta a Recco nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre 2022. Una squadra mista di verificatori di titoli di viaggio urbani e provinciali ha controllato, tra le ore 14 e le ore 18.30, i passeggeri delle linee 775, 776 e 773.

Quattro ore e mezza in cui sono stati controllati i titoli di viaggio di 254 passeggeri, rilevando 14 situazioni irregolari. Quattro delle 14 persone sanzionate hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando al verificatore l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 5,5%.

"L’azione - spiega Amt in una nota - rientra nell’ambito del nuovo piano di verifica di Amt avviato con l’obiettivo di intensificare e rendere ancora più efficaci le attività di controllo, localizzandole in punti strategici della rete urbana e provinciale. Le verifiche intensive proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane, così come i controlli ordinari che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori in ambito urbano e provinciale".