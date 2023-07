Accoltella ciclista, poi ferisce a pietrate due agenti

Momenti di tensione a Rapallo nel pomeriggio di giovedì 20 luglio 2023. Intorno alle 17.30 un giovane di 28 anni, paziente psichiatrico con precedenti specifici, ha accoltellato un anziano, che passava in bicicletta in via Amedeo D'Aosta.

Il ferito, un 79enne, è stato soccorso da un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Rapallo e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che, conoscendo il soggetto, hanno iniziato a pedinarlo.

Il giovane è arrivato fino nei pressi della stazione ferroviaria. Una volta nel parcheggio di via Monsignor Ratto, sentendosi braccato, ha iniziato a lanciare pietre contro gli agenti della polizia locale, che alla fine sono riusciti a bloccarlo. Il coltello utilizzato per ferire l'anziano è stato trovato poco distante e sequestrato.

Aggressore e i due agenti feriti sono stati portati all'ospedale di Lavagna in codice giallo. Per il giovane era stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio, ma, una volta raggiunto il nosocomio, i medici hanno deciso di non procedere con un tso. I due agenti hanno riportato rispettivamente 25 e 5 giorni di prognosi.

Il 28enne, essendo passato del tempo e non essendoci più le condizioni per l'arresto il flagranza, è stato denunciato a piede libero. L'episodio non ha alcun collegamento con la maxi rissa, avvenuta l'altra notte.