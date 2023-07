VIDEO | Maxi rissa a Rapallo, un giovane resta a terra esanime

I poliziotti del commissariato di Rapallo sono al lavoro per tentare d'identificare i partecipanti a una rissa, andata in scena nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 luglio 2023 presso i giardini Ezra Pound, dove si trova la fontana 'delle rane', a Rapallo.

Il bilancio parla di due giovani feriti e portati in ospedale e una quindicina, finora, di altri ragazzi identificati. Alcuni dei partecipanti sarebbero turisti, provenienti da altre regioni. A scatenare il parapiglia sarebbe stato il lancio di una bottiglia.

Una volta finito sui social, il video ha attirato decine di commenti. C'è chi si lamenta degli scarsi controlli in città e se la prende anche con il sindaco. Un clima di tensione, che si spera non sfoci in ulteriori episodi, visto anche che sabato 22 luglio a Rapallo è in programma il concerto gratuito di Mr. Rain e The Kolors.

Intanto ancora violenza in città anche nel pomeriggio di giovedì 20 luglio, più di preciso in via Monsignor Orazio Ratto, dove sono dovute intervenire due ambulanze e un'automedica per un'aggressione, avvenuta poco lontano dal comando della polizia locale, che si sta occupando delle indagini.