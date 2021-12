Questura di Genova: nel 2021 adottate 610 misure di prevenzione personali

Sono stati 610 i provvedimenti in materia di misure di prevenzione personale adottati dal questore di Genova nel 2021 nell'ambito del territorio della città metropolitana.

Sono stati emessi 129 fogli di via obbligatori, 280 avvisi orali, 45 Daspo (divieti di accesso dai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), 86 Dacur (cosiddetti Daspo urbani), 38 ammonimenti per violenza domestica e 14 ammonimenti per stalking.

Sono state, inoltre, avanzate alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova 18 proposte di sorveglianza speciale, con e senza divieto o obbligo di soggiorno, 9 delle quali nei confronti di uomini maltrattanti o violenti.