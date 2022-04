I loro posti sono occupati, 27 disabili fatti scendere dal treno

Un lunedì di Pasquetta, che difficilmente dimenticheranno. I loro posti sul treno erano occupati e così sono rimasti a terra. Protagonista della vicenda un gruppo composto da ventisette ragazzi disabili e dai loro accompagnatori. I posti a loro riservati, nella carrozza di testa di un treno diretto da Genova a Milano, il regionale 3075 di Trenitalia, erano già occupati da altri passeggeri, che si sono rifiutati di alzarsi.

Secondo quanto riferito dalle Ferrovie, a Savona è stato necessario sostituire una carrozza del treno, perché oggetto di atti vandalici. Alla stazione di Albenga, infatti, qualcuno ha scaricato l'estintore e danneggiato le colonnine del disinfettante per le mani, rendendo una trentina di posti inutilizzabili. E così alcuni passeggeri hanno preso possesso del vagone prenotato dalla comitiva di ragazzi, affetti da sindrome di Down.

Non è bastata, alla stazione di Principe, la presenza di agenti della Polfer e assistenti di Trenitalia, i giovani con disabilità sono stati costretti a scendere dal treno insieme ai loro accompagnatori per poi raggiungere la loro destinazione, Milano, a bordo di un pullman messo a disposizione da Trenitalia.

"La Liguria - dichiara Marco Macrì, delegato Fand e Unione italiana ciechi e ipovedenti - dimostra di essere sempre molto poco inclusiva e di capovolgere quelle che sono le regole dettate dall'Unione Europea e dalla convenzione Onu in fatto di disabilità. I signori dovevano scendere e usare loro mezzi sostitutivi e non i disabili. In una società civile disabili bambini e donne hanno dei diritti, che non possono essere prevaricati da chi è in un evidente posizione di vantaggio".