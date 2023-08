Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Dopo l'allerta gialla la perturbazione si è allontanata dalla Liguria, tempo soleggiato per il weekend tra sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 e tendenza al bel tempo anche per l'inizio della prossima settimana secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria sabato 5 agosto 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature comprese tra i 19 e i 27° C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord, al pomeriggio da nord-ovest. Mare mosso. Per quello che riguarda il resto della Liguria: sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; a levante residue deboli piogge al mattino nello spezzino, poi attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Previsioni meteo Liguria domenica 6 agosto 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Molto mosso il mar Ligure, temperature in salita a Genova, comprese tra la minima di 21°C e la massima di 29°C.

Previsioni meteo Liguria lunedì 7 agosto 2023

Ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione; mar Ligure da molto mosso a mosso. A Genova temperature comprese tra la minima di 19°C e la massima di 29°C.