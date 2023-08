Allerta prorogata per temporali, vento forte e grandine: previsioni e aggiornamenti

Liguria in allerta gialla per temporali nella giornata di venerdì 4 agosto 2023. Emessa da Arpal per la fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 21, e non più 18 come prevedeva il bollettino diffuso giovedì, coinvolge quasi tutta la regione, escluso solo il levante lungo la costa da Portofino al confine con la Toscana, Val Fontanabuona e Valle Sturla.

Massima attenzione invece nelle altre zone, A, B, D ed E. Secondo le previsioni di Arpal è alta la probabilità di temporali forti, localmente associati a grandine e colpi di vento. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Previsioni meteo Arpal venerdì 4 agosto

Giornata instabile per l'arrivo di aria fredda in quota con rovesci e temporali sparsi più probabili su Centro-Ponente. Fino alla sera alta probabilità di temporali forti su ABDE, localmente associati a grandine e colpi di vento, bassa probabilità su C. Seguirà una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC, in rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare localmente agitato su C per onda di libeccio in allungamento dal pomeriggio.

Previsioni meteo Arpal sabato 5 agosto

Nelle prime ore della notte residui fenomeni a Levante con bassa probabilità di temporali forti su C, al più moderati su E e parte orientale di B. Mare localmente agitato su C nella notte per onda lunga di libeccio con periodo di 7-8 secondi in calo dalla mattina. Nella prime ore della notte venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su aree costiere di AB in attenuazione nelle prime ore della mattina.

Previsioni meteo Arpal domenica 6 agosto

Mare mosso, in aumento fino a localmente agitato su C per onda lunga di libeccio con periodo 8-9 secondi. In serata ingresso di venti fino a forti e rafficati su Centro-Ponente (40-50 km/h).

