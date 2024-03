Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà nel weekend a Genova e in Liguria? Le previsioni degli esperti di 3BMeteo per sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 tratteggiano un primo giorno con cieli coperti o molto nuvolosi e qualche possibile pioggia a levante, successivo miglioramento con il ritorno del sole.

Previsioni meteo Liguria venerdì 22 marzo

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature comprese tra i 9 e i 17°C, venti deboli e mare poco mosso. Situazione simile sul resto della Liguria sia sulla costa che nell'interno.

Previsioni meteo Liguria sabato 23 marzo

Secondo gli esperti di 3B Meteo sabato 23 marzo a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Sul resto della Liguria, situazione simile a Genova sulla riviera di Ponente. A Levante, invece, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale.

Previsioni meteo Liguria domenica 24 marzo

A Genova, domenica 24 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata e temperature comprese tra i 9 e i 18°C, con venti moderati. Un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile e assolato ovunque.

