"Ridateci la pista ciclopedonale": presidio di protesta sulla Fascia di Rispetto di Pra'

C'è nuovamente, da tempo, un cancello chiuso davanti al famoso ponte sul Branega che era stato abbattuto, ricostruito e riaperto dopo un anno e successivamente nuovamente transennato. Liberato, e infine richiuso. Questa volta la struttura del ponte non c'entra, ma l'accesso all'altra sponda della Fascia di Rispetto di Pra' è vietato per i lavori in corso per il Parco delle Dune.

Ma il comitato Noi di Pra' non ci sta e, a fronte della chiusura prolungata del cancello sul ponte, organizza proprio in quella zona un presidio di protesta domani, sabato 27 maggio alle ore 10, al grido di "Pra' chiede la riapertura della pista ciclo-pedonale".

"Da cinque anni - si legge sul volantino che sta girando - l'accesso alla pista è limitato o interdetto. Vogliamo tempi certi e rapidi".

"Avevo presentato un'interrogazione in consiglio comunale - riferisce il consigliere della lista Rossoverde Filippo Bruzzone - per capire qual è il punto della situazione. Mi è stato risposto che i primi 720 metri su un totale di quasi mille erano praticamente pronti e mancavano solo delle rifiniture. Visto che andiamo verso l'estate e molti cittadini di Pra' vorrebbero uscire sulla Fascia di Rispetto per passeggiare, stare in famiglia e tra amici o fare sport, avevo proposto di riaprire fin dove si poteva, se è vero che mancano solo alcune rifiniture. Si potrebbe tenere aperto fino alla torre di avvistamento, in modo da allungare di più il percorso e consentire ai residenti di andare almeno al di là del ponte. Non è stato fatto, dunque con questo presidio si spera di muovere un po' le acque e riportare il tema all'attenzione delle istituzioni".