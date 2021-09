VIDEO | Rimosso il ponte sul Branega, Piciocchi: "Pronti per la Regata storica a dicembre"

Sono iniziati i lavori per la sistemazione del nuovo ponte sul Branega che collega le due passeggiate a mare a Pra'.

Dopo la rimozione della vecchia struttura, si sta procedendo allo smontaggio delle sue parti e alla pulizia dell'alveo fluviale. Nei giorni scorsi si era rialzata nella delegazione la protesta dei residenti che, dallo scorso maggio, sono rimasti privi della parte di Fascia di Rispetto dove si svolge attività fisica, motoria e sportiva.

L'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi ha spiegato le ragioni del ritardo: " È stato un iter autorizzativo piuttosto complicato, non essendo area di proprietà comunale, bensì di Autorità Portuale e solo in concessione al Comune".

Con questo investimento per la piena fruibilità dell'area in totale sicurezza si guarda ora alla ricostruzione: "Abbiamo ordinato il nuovo ponte, in un momento generale difficile di fornitura dei materiali - continua Piciocchi - ma in ogni modo si tratta di un ponte componibile, lo stanno predisponendo e appena pronto sarà riportato in loco per il rimontaggio". I tempi previsti per la chiusura del cantierie sono 30-40 giorni ma bisognerà tenere conto anche dei collaudi: "Saremo pronti per la regata storica delle Repubbliche Marinare in programma a dicembre".