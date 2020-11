Positivi al coronavirus, provano a imbarcarsi sul traghetto: 6 denunce

Cinque erano positivi, un sesto era anche lui positivo ma aveva prodotto un certificato, falso, che ne attestava la negatività: sono stati tutti intercettati, fermati e denunciati dalla polizia martedì al terminal traghetti di Genova.

I sei, tutti cittadini marocchini tra i 35 e i 60 anni d’età, si erano messi in coda agli imbarchi per raggiungere il Marocco. Dal controllo documenti è emersa per tutti la positività al coronavirus - tramite l’utilizzo della banca dati dedicata cui possono accedere le forze dell’ordine - e uno di loro ha presentato anche un certificato che è risultato falso.

Tutti e sei sono stati denunciati. Un altro cittadino del Marocco è stato inoltre arrestato perché aveva pendente un ordine di carcerazione.