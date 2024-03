Giovani, sportive e carabinieri in borghese: molestate, chiamano i rinforzi

Su quattro persone denunciate dai carabinieri nella giornata di venerdì 8 marzo 2024 sull'intero territorio della città metropolitana, due sono minori stranieri, ospiti di altrettante comunità.

Uno di essi, un 17enne di origini tunisine, in compagnia di un 19enne di origini egiziane, ha commesso l'errore di approcciare le ragazze sbagliate, tra l'altro nel giorno della festa della donna. Teatro della vicenda, l'area intorno all'acquario al porto antico di Genova.

Le due giovani carabinieri libere dal servizio ne stavano approfittando per fare una corsa insieme, quando i due ragazzi si sono avvicinati a loro e hanno iniziato a molestarle verbalmente con estrema insistenza. Poiché nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi da loro, i due non desistevano dal loro atteggiamento, continuando a seguirle e molestarle, è stata fatta intervenire una pattuglia.

Una volta sul posto, i carabinieri della stazione San Teodoro e Scali hanno denunciato i due, entrambi già gravati da pregiudizi di polizia, il primo ospite di una comunità per minori, il secondo in Italia senza fissa dimora, per molestie e disturbo alle persone.

L'altro minore finito nei guai è un 17enne, sorpreso a spacciare hashish nel centro storico.

