Porto Antico, i Magazzini del Cotone diventano un’aula di tribunale

Da martedì 9 settembre il modulo 5 dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico, diventa un’aula di tribunale.

Terminati i lavori di allestimento, l’edificio è pronto ad accogliere alcune tra le più importanti udienze dei prossimi mesi, da quella sulla Torre Piloti Bis (con la pronuncia della sentenza) a quella sul crollo del ponte Morandi.

In totale sono 103 i banchi monoposto allestiti ai Magazzini del Cotone, pronti per 77 giornate di lavori sino al 23 dicembre. Il modulo 5 prende il posto del padiglione Jean Nouvel, utilizzato in periodi di lockdown da coronavirus per le udienze di così ampio respiro e con un afflusso di persone importante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l’avvio dei lavori per la realizzazione del Waterfront si è reso necessario trovare un’altra sede esterna per il tribunale.