Sciame d’api su una barca, poliziotto “apicoltore” salva i turisti

Questa mattina uno sciame di api ha deciso di trasferirsi sotto il tetto di un vaporetto ormeggiato al porto antico, vicino al Galeone.

I proprietari allarmati, anche per la presenza di numerosi turisti, hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Il caso ha voluto che Stefano, poliziotto ispettore superiore in forza all’ufficio volanti, sia un appassionato apicultore.

Con perizia, delicatezza e in equilibrio sulla barca è riuscito a far trasmigrare lo sciame in una piccola arnia che, ape regina volendo, potrà diventare la loro dimora.