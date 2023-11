Ronco Scrivia, aperto il nuovo ponte di Pietrafraccia

Nel pomeriggio di sabato 18 novembre 2023 è stato aperto al traffico pedonale, veicolare leggero e sotto le 3,5 tonnellate, il nuovo ponte di Pietrafraccia a Ronco Scrivia, in anticipo rispetto alle previsioni. Istituito un senso unico alternato con semaforo per consentire il completamento dei lavori e la riapertura completa a seguito del collaudo entro la fine dell'anno. I veicoli superiori alle 3,5 tonnellate potranno continuare ad accedere a via Bazzano attraverso il varco autostradale aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

L’intervento complessivo ha previsto, oltre alla rimozione dei vecchi impalcati ormai obsoleti, la realizzazione di una nuova infrastruttura sulle pile già esistenti. Previste nelle prossime settimane operazioni di completamento delle lavorazioni sul ponte, con possibili chiusure temporanee della viabilità, che verranno comunicate in anticipo.

"Una bella giornata Oggi - spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -, in cui si conclude dal punto di vista sostanziale un intervento di messa in sicurezza particolarmente rilevante e atteso dai cittadini. Abbiamo mantenuto l'impegno preso, con la parziale riapertura in vista della fine dei lavori e del collaudo, nelle prossime settimane. Oggi le due sponde del fiume sono di nuovo collegate e percorribili dal traffico leggero. Si tratta di un'infrastruttura di grande importanza per tutte le attività economiche dell’area. I lavori, finanziati da Regione Liguria con 1,5 milioni di euro e realizzati dal comune di Ronco Scrivia, si sono resi necessari a causa delle cattive condizioni strutturali del vecchio ponte, che è stato demolito e sostituito da quello aperto oggi, più largo e performante".

Per assicurare il transito veicolare durante i lavori e operare in sicurezza sull’infrastruttura, nei mesi scorsi è stato utilizzato un guado sul torrente Scrivia, realizzato grazie a un investimento di 315mila euro (di cui 294mila da fondi regionali). Nel corso dell’allerta meteo degli scorsi 27 e 28 agosto il guado era stato danneggiato, ma grazie ad un intervento finanziato dal Comune di Ronco Scrivia era stato riaperto al traffico.

"Un grande ed epocale risultato per il nostro Comune - dichiara il sindaco Rosa Oliveri -. Ottenuto con grande lungimiranza dall'assessorato ai lavori pubblici, quando nel marzo 2018 propose di verificare lo stato di tutti i ponti del nostro territorio. Immediatamente mettemmo a disposizione risorse comunali per 50mila euro per la prima fase di progettazione del ponte sul torrente Scrivia. Per un Comune medio piccolo come il nostro ha significato impegno, determinazione e soprattutto relazione fattiva e proficua con tutti gli enti e i soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione di un'opera fondamentale con un percorso puntuale e celere. La costruzione e l'utilizzo del guado è avvenuta a maggio 2023. Ad agosto è stato distrutto per metà e quindi abbiamo deciso di ricostruirlo con un investimento economico a nostro totale carico di 120mila euro. La totale distruzione del guado è arrivata con gli ultimi eventi atmosferici di metà ottobre, scatenando una vera e propria emergenza per garantire il più possibile il collegamento fra la frazione e il centro di Ronco. Arrivare oggi con una parziale apertura del nuovo ponte è un risultato importante".

"Tutta l'amministrazione comunale - aggiunge Oliveri - è estremamente grata all'assessore Giampedrone e a tutto il suo staff tecnico e amministrativo, al progettista, alle ditte e alle maestranze coinvolte nella realizzazione, al Servizio viabilità della Città Metropolitana di Genova per il supporto operativo sulla SP53, alla Società Autostrade per aver reso possibile l'utilizzo del varco autostradale in assenza di guado anche alla popolazione, ai responsabili e dipendenti comunali tutti, ed in particolare ai responsabili del Servizio lavori pubblici e vigilanza per l'immenso lavoro svolto in tutte le fasi di quest'opera, alla Protezione Civile Alpini, soprattutto nelle persone che si sono alternate alla guida della navetta, offrendo un servizio eccellente in quest'ultima fase emergenziale, alle amministrazioni comunali di Serra Riccò, Sant'Olcese, Mignanego che, senza nessuna esitazione, hanno messo a disposizione il loro pulmino. Un plauso particolare lo dedichiamo alla popolazione, alle ditte e ai loro lavoratori, che hanno sempre collaborato con positività nonostante il disagio subito".