Peste suina, cinque nuovi casi nella città metropolitana

Sono otto i nuovi casi di peste suina africana, registrati tra Liguria e Piemonte nel corso dell'ultima settimana (13-19 novembre 2023), con il totale da inizio emergenza, che sale a 991.

Sono cinque i nuovi ritrovamenti avvenuti in Liguria, che portano il bilancio regionale a 490. Le nuove positività sono tutte nella città metropolitana di Genova: una a Borzonasca (sei da inizio emergenza), una a Genova (25 in totale), una a Montebruno (cinque in totale), due a Rovegno (23 in totale).

I tre nuovi casi piemontesi sono tutti in provincia di Alessandria: uno a Dernice (cinque da inizio emergenza) e due a Montacuto (cinque da inizio emergenza). Restano 116 i comuni in cui è stata ritrovata almeno una carcassa di cinghiale positiva.