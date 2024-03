Vigili del fuoco, ultimo giorno di lavoro per il sommozzatore capo

Da lunedì 11 marzo un altro pensionamento eccellente al comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova. Dopo 34 anni, di cui 30 come sommozzatore, lascia il servizio il sommozzatore capo reparto, Luca Bortolus. "Con Luca si chiude l'epoca di una generazione di sommozzatori non ripetibile - commenta il comando -, di pompieri, che diventavano sommozzatori senza sostanziali esperienze precedenti".

"Lui ha fatto parte di questa categoria - proseguono i colleghi - nonostante lui stesso non ne avesse le caratteristiche, in quanto arriva al corso sommozzatori dei vigili del fuoco, nel 1994, con forti competenze subacquee, sostenute da un diploma di quello che era l'Isef. Competenza tecnica riconosciuta anche fuori dal corpo nazionale, considerata l'appartenenza allo staff di supporto e sicurezza a quel campione di Umberto Pelizzari nei suoi record. Trent'anni di costante competenza esaltata dall'esperienza professionale, che cresceva, con una efficacia fisica sempre al massimo".

"E, a dimostrare questo, le tre foto che accompagnano questo post - scrivono i colleghi -. La prime due (qui sotto), del 2005, durante la registrazione di una puntata di Linea Blu, condotta proprio da Umberto Pelizzari, e con Luca che lo 'soccorre' appeso al cavo del verricello del nostro elicottero, e, l'ultima (sopra), fatta pochi giorni fa in occasione di un addestramento con l'elicottero".

"Qualche ruga in più, qualche capello imbiancato, ma con il dinamismo di sempre. Dinamismo garantito anche oggi, domenica, in cui sarà in servizio. I migliori auguri a Luca per il quale la pensione, per carattere, non sarà sicuramente un passaggio a una condizione di riposo", conclude il comando provinciale.