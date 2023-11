Alberi abbattuti in piazza Bonavino: il piano del Comune: "24 nuove piante"

Paolo Gozzi, consigliere di Vince Genova, ha presentato un'interpellanza a Tursi sullo 'stato delle alberature di Piazza Bonavino' a Pegli. Il documento parte dall'abbattimento, il 12 settembre 2022, di uno dei grossi e imponenti alberi, segnalato come pericoloso per "una progressiva, sempre maggiore, pendenza a ridosso degli edifici e della strada sottostante".

Gozzi ha poi spiegato che in piazza Bonavino c'è uno dei tredici 'alberi monumentali' presenti nella città di Genova e ha chiesto a sindaco e giunta di "conoscere quale sia lo stato delle alberature ancora presenti nella piazza e con quali modalità ne venga assicurato il periodico monitoraggio, con particolare riferimento all’esemplare di Sequoia Sempreverde contemplato nel VI aggiornamento del censimento regionale degli alberi monumentali". Ha inoltre chiesto "quale sia il piano dell’amministrazione comunale sulla messa a dimora di nuovi esemplari che, nel rispetto dei vincoli insistenti sulla piazza e in accordo con la Soprintendenza, sopperisca ai numerosi abbattimenti degli ultimi anni"

"Il disegno della piazza - ha risposto l’assessore Avvenente - rappresenta dall’alto lo stemma araldico della famiglia d’Oria. Basterebbe già questo per far comprendere quanto e importante un progetto di riqualificazione. Il piano di ripiantumazione è stato presentato e approvato alla Soprintendenza. Progetto che prevede la messa a dimore di 24 nuove piante. Il saldo, quindi sarà pari alle piante che c’erano prima. Tutti abbiamo a cuore il verde della nostra città e la stessa attenzione la riponiamo nella salute delle piante per evitare rischi potenziali per le persone".