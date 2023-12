Si fanno invitare a casa con la scusa di farle compagnia e la derubano

Sperava di trascorrere un pomeriggio un po' diverso, in compagnia a chiacchierare, e invece è finita derubata. Vittima un'anziana di 93 anni di Pegli, avvicinata in strada da tre sorelle, tutte minorenni.

Una volta conquistata la fiducia della donna, le tre l'hanno convinta a invitarle a casa, dunque hanno avuto libero accesso alle stanze dove l'anziana conserva i suoi averi.

Una volta riempite le tasche con gioielli e portafoglio della vittima, contenente una sessantina di euro, le tre hanno dato un taglio ai convenevoli e con una scusa si sono allontanate. Quando l'anziana si è accorta di essere stata derubata, ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che, dopo aver rassicurato la 93enne, è riuscita a fermare le tre giovani, due delle quali però non sono perseguibili per via della giovane età e solo la maggiore rischia una denuncia.