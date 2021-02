Fermato in via Gramsci, lancia droga fino sulla sopraelevata

Parallelamente alla vasta operazione della Squadra Mobile genovese, che ha permesso di smantellare una rete di spaccio, giovedì 11 febbraio 2021 la polizia ha intensificato i servizi di controllo straordinario nel centro storico. Durante tutto l'arco della giornata, è stata predisposta un'attività di notevoli proporzioni, finalizzata all'identificazione di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al controllo degli esercizi commerciali e magazzini oggetto di segnalazioni per invasioni e occupazione di terreni ed edifici.

Sono scesi in campo i poliziotti dei commissariati Centro e Prè, insieme a equipaggi del VI Reparto Mobile, del reparto prevenzione crimine Liguria, della sezione Cinofili, dell'ufficio Immigrazione e del compartimento di Polizia Ferroviaria. Ad implementare le attività di monitoraggio anche un elicottero del II Reparto Volo di Milano-Malpensa, dotato di sistema per la ripresa delle immagini in volo.

Tra le varie aree monitorate, un'attenzione particolare è stata dedicata a quella compresa tra via di Prè, piazzetta Fregoso, piazza San Marcellino, vico Untoria, vico della Croce Bianca e a quella compresa tra piazza Banchi, vico Mele, vico Santo Sepolcro, via Turati e Sottoripa, in risposta ai numerosi esposti presentati dai comitati e associazioni di residenti.

Durante la mattina, i poliziotti del commissariato Prè hanno fermato in via Gramsci un 36enne della Mauritania, noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. Durante il controllo l'uomo ha estratto un involucro dalla tasca e lo ha lanciato con forza in aria, facendolo arrivare fino alla sopraelevata Aldo Moro. Grazie al tempestivo intervento della sala operativa e di una volante, il pacchetto è stato recuperato e, a seguito di analisi, è risultato contenere più di 30 grammi di marijuana. Nel portafogli il 36enne custodiva la somma di 370 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini del commercio.

Nel pomeriggio, gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un cittadino dell'Ecuador di 29 anni, sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno visto girovagare con fare sospetto in vico Salvaghi ed hanno deciso di controllarlo, ma, trovandolo senza documenti, sono andati insieme presso la sua abitazione per recuperarli.

Nei pressi dell'appartamento il 29enne ha chiesto agli agenti di attenderlo in strada ma loro si sono insospettiti e lo hanno seguito sin dentro l'uscio. Tale intuizione ha consentito di rinvenire all'interno della casa circa 70 grammi di cannabis, un bilancino di precisione, un grinder, spesso usato per macinare le sostanze, e 295 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

I risultati complessivi dell'operazione: