Passaporti: 150 persone in coda sei ore prima dell'apertura dell'ufficio

L'ufficio passaporti ha organizzato un'apertura straordinaria nella giornata di giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 15, durante la quale 50 utenti possono accedere senza vincoli di prenotazione agli sportelli di corso Saffi 37 per richiedere il passaporto.

La consegna dei biglietti per l'accesso è prevista a partire dalle ore 12, ma la situazione alle 9 è quella che si vede nella foto, ovvero circa 150 persone in coda, per 50 biglietti, che verranno consegnati ore dopo.

Agenti di polizia avvisano le persone in coda, ricordando che solo in 50 potranno accedere allo sportello. Insomma, l'apertura straordinaria non sembra sufficiente per risolvere la grande richiesta, visti i problemi riscontrati in fase di prenotazione online.