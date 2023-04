Pasquetta da "bollino rosso": rientri e code sulle autostrade genovesi

Arriva il lunedì dell'Angelo, Pasquetta, e se per molti è tempo di andare sui prati per la classica "merenda", per tanti è l'ora di tornare a casa.

Il rientro, dopo le prime festività primaverili 2023, si preannuncia duro: nelle previsioni di Aspi, bollino rosso dalle 7 del mattino fino alle 13 su tutte le autostrade genovesi (A7, A12, A10 e A26) e in tutte le direzioni.

Dalle 13 alle 16 un piccolo "spiraglio" arancione, in entrambe le direzioni, su A7 e A12, così come dalle 16 alle 19 su A7 in direzione Genova, A10 in direzione Savona e A12 in direzione Sestri Levante, mentre la A26 resta "off limits".

Per vedere finalmente il bollino verde bisognerà aspettare la sera, quando il traffico tornerà regolare almeno sulla A7 direzione Genova e sulla A12 direzione Sestri Levante.