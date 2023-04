VIDEO | Veicolo in fiamme in autostrada, traffico bloccato e coda chilometrica

Non bastavano le lunghe code previste per la giornata di oggi a causa dei rientri dopo il weekend di Pasqua. A causa di un veicolo in fiamme sulla A26, alle 13,34 il traffico è stato bloccato tra Masone e il bivio per la A10. Alle 13,55, Autostrade ha comunicato che nello stesso tratto si registra una coda di 3 km. Per chi proviene da Gravellona Toce è consigliata l'uscita di Masone, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria.

A incendiarsi, per motivi ancora da chiarire, un mezzo che si trovava poco lontano dall'autogrill del Turchino. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi e il personale di autostrade per l'Italia.

Non va meglio in direzione Gravellona Toce, dove si registra una coda di 4 km sempre per incidente.