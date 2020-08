Morta a Sydney, raccolta fondi per la famiglia: «Riportiamo Paola a casa»

Una raccolta fondi per far tornare Paola a Genova dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita a Sydney. L'iniziativa nata sui social per aiutare la famiglia a far rientrare il feretro in Italia, è stata lanciata da un'amica di Paola "Polla" Toscano, giovane 28enne originaria di Begato che da qualche anno si era trasferita in Australia, e ha raccolto subito centinaia di condivisioni e donazioni.

«Ciao ragazzi - si legge nell'appello - come molti di voi già sanno, la nostra amata Paola è tragicamente scomparsa, lasciando un vuoto inspiegabile nei cuori di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di aver trascorso parte della loro vita con lei. Ha sempre voluto mostrarci la sua gioia per la vita, attraverso la sua personalità forte, spumeggiante, affascinante e umile. Sempre pronto per nuove avventure e, mai senza il suo sorriso contagioso e stupendo, che rimarrà sempre indelebile nei nostri ricordi e nel nostro cuore. La persona più generosa, è sempre stata disposta ad aiutare chiunque avesse bisogno di qualcosa e, ora vogliamo ripagarla, mostrando al nostro apprezzamento un amore per tutto quello che sta facendo per noi, aiutando la sua famiglia economicamente e sostenendoli in questo momento molto difficile».

«La nostra priorità - conclude - è ora aiutare la famiglia a soddisfare i costi di trasporto e assicurarci che Paola possa tornare a casa dai suoi genitori. Chiunque di voi possa donare qualcosa sarà molto apprezzato. Insieme possiamo fare di più e mostrare a Paola tutto l'amore che merita.... La sua famiglia ha bisogno di sapere quanto amore ha diffuso in tutto il mondo restituendolo a lei».

La raccolta fondi è disponibile a questo link.