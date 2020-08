Incidente mortale a Sydney, addio a Paola "Polla" Toscano

Ha perso la vita in un incidente stradale Paola Toscano, "Polla" per gli amici, una giovane genovese di 28 anni che si era trasferita dal quartiere di Begato a Sydney qualche anno fa, lavorava come barista in Australia.

La ragazza ha perso il controllo della propria auto, una Golf, ed è andata a sbattere contro una barriera a bordo strada poco dopo la mezzanotte di venerdì 14 agosto 2020 (ora di Sydney, in Italia erano le 8 del mattino) nella zona di Pyrmont, ex area industriale di Darling Harbour, oggi rinomata come popolare destinazione per l'intrattenimento.

Sono immediatamente intervenuti i soccorsi e la ragazza è stata trasportata al St Vincent's Hospital ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i poliziotti di Sydney che sono anche alla ricerca di testimoni del violento impatto.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte dei tanti amici genovesi, soprattutto tra Begato e Valpolcevera, l'hanno ricordata anche i Fedelissimi 1961 a cui era legata come tifosa della Sampdoria della Gradinata Sud.