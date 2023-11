Autista del bus minacciato con un coccio di bottiglia

Ancora caos a bordo di un bus. Intorno alle ore 23:10 di venerdì 17 novembre 2023 su un mezzo della linea 9 in viaggio verso Caricamento un autista è stato minacciato da un passeggero armato di un coccio di bottiglia. È successo all'altezza della fermata di piazza Pallavicini secondo quanto denunciato da Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna.

"Il conducente - spiega Piccardo - ha aperto per far scendere le persone e una ragazza ha urtato la porta. Il compagno che era con lei ha afferrato una bottiglia rotta che si trovava per terra e con i cocci si è messo a minacciare e insultare l'autista, che ha chiesto aiuto. Il bus è poi rimasto fermo per una quindicina di minuti e gli altri passeggeri, stufi di aspettare, hanno inveito contro il ragazzo che aveva creato il parapiglia, che alla fine si è allontanato. La corsa è così ripresa".