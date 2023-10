Sicurezza sui bus, Gambino: "Genova meglio di altre città"

L'impegno c'è, a detta dell'assessore comunale, ma i risultati, secondo il consigliere di Vince Genova, Valter Pilloni, che si aggiunge al sindacato Ugl in particolare, non sono ancora quelli sperati. La questione sicurezza sugli autobus è approdata in consiglio comunale in occasione della seduta di martedì 17 ottobre 2023.

A porla è stato l'esponente di Vince Genova, che ha rivolto un'interrogazione a risposta immediata alla giunta, a cui ha risposto l'assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino, spiegando come la situazione nella nostra città sia migliore di altre.

"La sicurezza sui bus - ha detto Gambino - è una problematica, che stiamo seguendo fin dall'inizio del mio mandato insieme ad Amt e ai sindacati e, ovviamente, con l'assessore Campora, che ha la delega ai trasporti. Tramite queste interlocuzioni continue, insieme anche ai sindacati, già da un po' di tempo sono state apportate migliorie".

"Faccio una premessa, non per minimizzare - prosegue Gambino -: dai tavoli di confronto è emerso che Genova, rispetto alle questioni di sicurezza sui mezzi pubblici, è una realtà invidiabile rispetto ad altre città metropolitane. Il ché non vuol dire che non ci siano problemi, ma solo che il problema è più contenuto rispetto ad altre città. Anche grazie a queste interlocuzioni Amt ha messo in campo soluzioni, che aiutano a migliorare la sicurezza: su tutti i mezzi è presente un pulsante di emergenza attivabile dall'autista, che è collegato direttamente alla centrale operativa di Amt, che può chiamare il 112 per l'intervento".

"Tutti i mezzi di ultima generazione - prosegue l'assessore -, inoltre, sono dotati di telecamera a bordo e abbiamo fatto riunioni sia con il questore che all'interno del Comitato provinciale di sicurezza per coordinarsi soprattutto per le ore serali per pensare a dei presidi non fissi - fissi sarebbero impensabili su ogni mezzo - e con la polizia locale e le altre forze dell'ordine sono stati attivati sopralluoghi a campione sui bus, soprattutto sulle linee, che i sindacati hanno segnalato come problematiche".

"Il venerdì e il sabato - prosegue l'assessore - Amt ha attivato un servizio di guardie giurate sulle linee critiche. Quest'estate, per esempio, sono state presenti sulla linea di San Carlo di Cese, che in estate ha dato problemi con alcune persone dirette ai laghetti, e sono stati fatti presidi fissi con l'Associazione nazionale carabinieri per dissuadere comportamenti errati".

"Stiamo passando messaggi locali nei mezzi - conclude - per spiegare che creare un disagio all'interno di un mezzo pubblico può configurarsi come interruzione di pubblico servizio. Stiamo ponendo un'attenzione massima al problema e stiamo lavorando con azienda e sindacati con riunioni costanti per mettere in piedi soluzioni, che rendano il viaggio sicuro a viaggiatori, autisti e controllori. Siamo sul pezzo e stiamo lavorando per migliorare".

L'interrogazione del consigliere di Valter Pilloni

"Riceviamo testimonianze di disagio e forte preoccupazione da parte del personale conducente dei veicoli per il trasporto urbano a cui si unisce inevitabilmente anche quello dei cittadini viaggianti che manifestano una sensazione di timore in relazione alla loro incolumità soprattutto negli orari notturni e su linee periferiche. Si richiede se è possibile di valutare un incremento di attività di vigilanza notturna sui mezzi al fine di scongiurare atti di violenza gratuita e danneggiamenti dei mezzi. A tal fine potrebbe essere utile dotare gli autobus di telecamere e pulsanti di segnalazione automatica di richiesta di aiuto via radio posizionati sia all’interno del posto di guida che nel vano passeggeri. Chiediamo quindi di verificare ogni forma di deterrenza per scongiurare il ripetersi di spiacevoli episodi di teppismo gratuito e violenza verbale ai danni degli autisti ma anche degli stessi passeggeri. Se vogliamo incrementare l'utilizzo dei veicoli pubblici da parte della cittadinanza il mezzo di trasporto deve essere considerato un luogo sicuro, controllato e affidabile".