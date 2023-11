"Palestina libera", manifestazione in centro

Oltre un migliaio di persone hanno partecipato alla manifestazione con corteo, che si è svolta domenica 26 novembre 2023, pro Palestina. I manifestanti sono partiti da piazza Caricamento intorno alle 16 al grido di "Palestina libera, Israele fascista Stato terrorista".

Una manifestazione, colorata da una moltitudine di bandiere palestinesi, mentre quelle di partito sono state fatte abbassare dagli organizzatori.

Venerdì 24 novembre, tra Israele e Hamas, è stato rispettato il primo dei quattro giorni di tregua annunciati. La sospensione delle attività belliche è accompagnata dal rilascio di alcuni ostaggi dall'una e dall'altra parte. Dal 7 ottobre le ostilità sono andate avanti senza sosta, in un crescendo che ha fatto migliaia di vittime.

Hamas ha confermato "la completa cessazione delle attività militari" per quattro giorni, durante i quali verranno rilasciati in totale 50 ostaggi, in cambio del rilascio di "tre prigionieri palestinesi" ciascuno.