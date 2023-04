Palabombrini: un impianto pubblico con pista di atletica indoor (ma la progettazione è ancora in corso)

Come procederà il Comune con il progetto del Palabombrini? Il progetto è compatibile con l'accordo di programma delle aree ex Ilva? È stata valutata la necessità di un confronto con il quartiere, i residenti e i commercianti? È la domanda che ha posto in consiglio comunale Donatella Alfonso, Pd.

"Il Palabombrini sarà un impianto pubblico - ha risposto il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Pietro Piciocchi - e la legge stadi che stiamo utilizzando per la sua realizzazione sgombra il campo da ogni dubbio. Circa un anno fa fu realizzato il primo rendering, ma oggi è stato superato; sono state fatte valutazioni diverse relative al paesaggio, e la progettazione è ancora in corso. Al momento non esiste un vero progetto ma solo uno studio di fattibilità avanzato. Posso dire che non sarà un centro commerciale, ma ci sarà un’unica funzione commerciale di servizi legati esclusivamente all’attività sportiva, su una superficie limitata, e ci sarà la pista di atletica indoor, che avvalora la destinazione pubblica dell’impianto. Il progetto coinvolge già i municipi, e quando avremo maggiori elementi cercheremo un confronto anche con la città, perché in definitiva sarà un impianto per Cornigliano, voluto in un quadro di valorizzazione di quell’area".