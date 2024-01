Fine 2023 e inizio 2024 complicato in alcuni pronto soccorso cittadini. "Guardia medica scoperta, pronto soccorso al collasso ma Toti e Bucci festeggiano a De Ferrari". Questo il titolo di un post, pubblicato la sera del 31 dicembre dal consigliere regionale di Linea Condivisa, Gianni Pastorino.

"Sono le 21, mentre Toti e Bucci sono in piazza e sulle reti nazionali a bearsi del loro lavoro - attacca Pastorino -, i pronto soccorso genovesi sono al collasso con medici, infermieri, oss e tecnici, che si fanno in quattro per poter garantire un servizio decoroso".

"Ma non finisce qui - prosegue il consigliere di Linea Condivisa - perché andando a guardare oltre al luccichio stordente del tricapodanno escono fuori altre magagne e disservizi: in questo momento su 19 poli di guardia medica presenti su tutto il territorio genovese ne sono attivi appena 4, quello del San Martino, Nervi, Bargagli e Ronco Scrivia".

"Inoltre in questo momento è presente un solo medico al centralino della guardia medica anziché due. Cari Toti e Bucci, ci dispiace per voi ma la logica del panem et circenses non funziona con noi", conclude Pastorino.

Pastorino ha allegato al post due stampe dell'applicazione pronto soccorso live da cui Villa Scassi ed Evangelico di Voltri risultano molto affollati. La stessa situazione si è verificata anche nel primo pomeriggio di lunedì 1 gennaio, ma ai due ospedali si è aggiunto anche il Gaslini. Affollato il Galliera mentre il San Martino risulta nella norma.