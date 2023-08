La Ocean Viking in viaggio verso Genova con 272 persone salvate in mare

Arriverà a Genova presumibilmente non prima di lunedì la nave Ocean Viking: questo è quanto è emerso dalla riunione in prefettura, venerdì mattina, tra le istituzioni interessate dallo sbarco dell'imbarcazione che porta con sé 272 persone soccorse in mare.

Il team ha salvato ieri, giovedì 24 agosto, i migranti da tre imbarcazioni in difficoltà nella zona Sar al largo della Libia. Tra loro ci sono persone di 23 nazionalità, 32 minori non accompagnati, 9 neonati e 5 persone con disabilità.

L'arrivo, come già detto - anche se la perturbazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni non dovrebbe incidere - non è previsto prima dell'inizio della prossima settimana e dovrebbe avvenire a ponte Doria. A decidere quante delle persone trasportate dalla nave rimarranno in Liguria sarà il ministero.

A bordo, spiegano da Sos Mediterranée, organizzazione umanitaria europea per il salvataggio in mare che gestisce la Ocean Viking, sono in corso consultazioni mediche.

L'ultimo attracco di una nave di migranti a Genova risale al 2019: la Cigala Fulgosi, imbarcazione della Marina Militare, era arrivata nel capoluogo ligure e sbarcata a calata Bettolo nel giugno di quattro anni fa, dopo aver salvato circa 100 persone al largo della Libia, di cui 17 donne e 23 minori.