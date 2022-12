Occhiali sospesi, l'iniziativa dell'Occhialeria Sociale: "Tanti cittadini stanno contribuendo"

C'è un banchetto presso l'Occhialeria Sociale di via Prè, nel cuore del centro storico e in una delle sue vie più complicate: un espositore, diverse montature e un grande cartello con la scritta "Chi può metta, chi non può prenda". Quella degli 'occhiali sospesi' è l'ultima iniziativa del negozio, ispirata alla tradizione napoletana del caffè sospeso, che si propone - proprio per il periodo di Natale - di dare una mano in più a chi non può permettersi modelli costosi. E il successo è già grande.

L'esperimento dell'Occhialeria Sociale

L'Occhialeria Sociale nasce otto mesi fa, in via Prè, dove prima c'era un magazzino, con l'obiettivo di aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà economiche: "Prima di aprire il negozio - spiega il farmacista Gino Repetto - gestivo un sito web in cui vendevo occhiali online, con deposito in via Prè. Osservandomi entrare e uscire dal deposito, circa tre anni fa alcuni abitanti, di cui molti senegalesi, hanno iniziato a chiedermi se per caso vendevo occhiali a un prezzo ribassato, perché avevano bisogno ma non avevano molte risorse. Otto mesi fa ho deciso di fare il grande passo e trasformare il magazzino in un vero e proprio negozio di ottica con un taglio dedicato alle richieste della zona". Repetto dice di riuscire a tenere i prezzi bassi evitando i grossi marchi e contattando aziende che non fanno grandi investimenti in marketing, sia per le montature sia per le lenti, ed è così che un paio di occhiali per chi ha bisogno può arrivare a costare solo 20 euro.

Il successo è stato subito grande, e la clientela trasversale: "Devo dire che vengono qui persone da tutti i quartieri, e il 50% sono genovesi. In questo periodo, poi, molti mi hanno chiesto di avviare un'iniziativa come quella del caffè sospeso ma con gli occhiali, dunque mi sono dato da fare per realizzarla".

Gli occhiali sospesi: "C'è chi ha portato 30 paia di vecchi modelli"

Così è nata l'idea degli occhiali sospesi: "Già in passato - dice Repetto - ho collaborato con diversi enti del terzo settore e con associazioni del centro storico, dando buoni per prendere occhiali gratis. Ma con questa iniziativa la cosa bella è che non è solo l'Occhialeria che partecipa elargendo un servizio: c'è il coinvolgimento delle persone che vengono e lasciano i loro vecchi occhiali che possono essere presi gratuitamente da chi ne ha bisogno. È capitato che una singola persona lasciasse qui 30 occhiali, tutti quelli che ha usato negli anni prima di operarsi. Il bilancio di questi giorni è in pari, tanti sono i cittadini che hanno portato occhiali e altrettanti sono venuti a prenderli". C'è la possibilità di prendere gli occhiali gratuitamente se le lenti vanno bene, oppure di modificarli pagando solo le lenti base per una somma che si aggira intorno ai 10 euro.

Certo, stringe il cuore vedere tante persone che stanno attraversando un periodo difficile: "È così - conclude Repetto - ma allarga il cuore sapere di poterle aiutare".