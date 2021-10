Nuovi cassonetti in città, da febbraio cambiano i colori

"Ho il piacere di farvi vedere i nuovi cassonetti che inizieremo da febbraio a posizionare in città". Così l'assessore all'ambiente, ai rifiuti ed alla transizione ecologica, Matteo Campora da Ecomondo, la fiera di Rimini per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolarela. "Dopo 4 anni in cui abbiamo messo in sicurezza l'azienda Amiu, iniziamo la fase degli investimenti per migliorare il servizio".

Se l'acquisto sarà confermato a Genova arriveranno dei bidoni "intelligenti", che si aprono con un badge elettronico, ad esempio la tessera sanitaria e sono in grado di riconoscere il materiale conferito. Ogni apertura sarà registrata e monitorata da una centrale operativa per cui il cittadino sarà obbligato a differenziare in maniera corretta i rifiuti per non essere multato. La Tari sarà dunque calcolata in funzione della spazzatura prodotta. I bidoni smart, inoltre, permettono di essere posizionati su entrambi i lati, perchè lo svuotamento avviene tirandoli in alto con un braccio meccanico e aprendo la parte inferiore del cassonetto sopra al camion. Essendo ancorati l'uno all'altro rappresentano anche un ottimo deterrente per non abbandonare ingombranti in mezzo.

Ancora presto per conoscere la distribuzione dei bidoni in città: "Lo comunicheremo quando sarà pronto il piano operativo", commenta l'assessore Campora

Il Comune di Genova sarà protagonista fino a venerdì ad Ecomondo 2021, dove l'assessore è stato invitato a partecipare per raccontare le sue politiche di sviluppo green e condividere le proprie best practices nel settore della tutela dell’ambiente. «Per il Comune di Genova partecipare a una fiera internazionale importante come Ecomondo – dichiara l’assessore all’ambiente, ai rifiuti ed alla transizione ecologica Matteo Campora – è una straordinaria opportunità per far conoscere alle aziende e alle amministrazioni di tutta Europa quanto stiamo facendo per costruire una città più efficiente ed efficace dal punto di vista dell’impatto ambientale, oltreché un riconoscimento alla nostra capacità di proporre soluzioni innovative ed ecosostenibili. Mobilità urbana, gestione della fauna urbana e raccolta differenziata sono tre filoni di intervento che vanno nella direzione intrapresa a livello globale: quella di diminuire l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali, costruendo un rapporto più armonioso tra esseri umani e ambiente».