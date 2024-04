Carenza operatori socio sanitari: in arrivo 328 assunzioni

Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale in cui ha chiesto alla giunta se intende far scorrere la graduatoria per l’assunzione di operatori socio sanitari e bandire nuovi corsi gratuiti di formazione per oss. Il consigliere ha rilevato che è in vigore una graduatoria del concorso con circa 500 oss in attesa di assunzione e che in Liguria si stima una carenza di operatori socio sanitari pari a circa 800 unità con le segnalazioni di carenza di oss presso i presidi autorizzati e accreditati, pubblici e privati.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ricordato che le aziende sanitarie hanno provveduto allo scorrimento della graduatoria degli idonei, che scade l’8 settembre 2024 e prevede ancora 869 unità, e che lo scorrimento dipende dal piano di fabbisogni di personale che, complessivamente, per il 2024 individua 328 unità. Rispetto ai corsi di formazione l’assessore ha aggiunto che quelli finanziati sul bando approvato nel 2023 sono 20 e consentiranno di qualificare 600 allievi e ha annunciato un nuovo avviso, entro l’anno, che consentirà l’inserimento in aula di nuovi allievi all’inizio del 2025.

Il consigliere regionale Rossetti ha poi commentato attraverso una nota: "Finalmente la giunta si esprime sugli operatori socio sanitari (Oss): su 869 idonei nelle diverse graduatorie ne verranno assunti 328. Questi professionisti però non faranno parte della forza lavoro di case e ospedali di comunità che, si dice, verranno aperte a breve né sopperiranno ai bisogni delle strutture: i 328 serviranno solo a coprire i turnover per la cessazione del servizio perché la disponibilità di budget delle aziende è limitata dal disavanzo sanitario di 63 milioni a cui la Regione sta facendo fronte. Non è la prima volta in cui si contrae la spesa del personale per risparmiare".

"Accogliamo positivamente la notizia che nel 2025 verranno avviati nuovi corsi per la formazione di personale oltre ai 20 già attivi, finanziati col Fondo sociale europeo, che stanno formando 600 nuovi professionisti - ha concluso Rossetti - ma l'importante è che, una volta formati, questi operatori vengano assunti perché ci vengono segnalate carenze strutturali di personale che vanno ben oltre la copertura del turnover".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp