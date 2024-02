Cucina Popolare Genovese, la trattoria sociale che offre pasti ai bisognosi si rinnova

Una nuova cucina per la 'Cucina Popolare Genovese' di Staglieno, che da settembre 2022 offre pasti caldi alle persone bisognose. Nella serata di giovedì 8 febbraio 2024, presso la trattoria sociale di via del Fossato 2, è andata in scena una serata importante in una realtà che è diventata un baluardo di solidarietà e inclusione sociale, come spiega il presidente Marco Furnò: "L'evento inaugurale della nuova cucina ha visto la partecipazione di numerosi membri della comunità, volontari e sostenitori, tutti riuniti per celebrare un significativo passo avanti nella missione dell'associazione: fornire un pasto caldo e un momento di socialità a chi ne ha più bisogno".

La nuova cucina, cuore pulsante della trattoria sociale che collabora con le parrocchie e i servizi sociali del territorio per aiutare le persone in difficoltà, è stata resa possibile grazie al generoso contributo della Fondazione Passadore 1888. La presidente Andreina Boero spiega: "La Fondazione ha appoggiato da subito il progetto di Aldo Milfa attraverso una collaborazione virtuosa e concreta che testimonia come il lavoro congiunto possa portare a risultati importanti con una significativa ricaduta sociale. La speranza della Fondazione Passadore è che questa collaborazione sia di esempio ad altri soggetti e porti a ulteriori iniziative e realtà del nostro territorio".

Durante l'evento, la gratitudine e il calore umano hanno pervaso l'atmosfera: "È stato un momento per riflettere sull'importanza della solidarietà e del sostegno reciproco - commenta il socio fondatore Aldo Milfa -, valori che la 'Cucina Popolare Genovese' promuove ogni giorno attraverso il suo operato".

Il presidente Marco Furnò e il fondatore Aldo Milfa poi concludono: "La nuova cucina non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta un rinnovato impegno verso l'inclusione sociale e il supporto alla comunità. La realizzazione di questo progetto è un esempio lampante di come la collaborazione tra enti privati, come la Fondazione Passadore, e il tessuto sociale e volontario della città possa portare a risultati straordinari. La 'Cucina Popolare Genovese' desidera esprimere la propria sincera gratitudine alla Fondazione Passadore, alla dottoressa Andreina Boero, e a tutti i soci e volontari che con il loro impegno quotidiano rendono possibile l'avanzamento di questa nobile causa. L'inaugurazione della nuova cucina segna un nuovo capitolo per la 'Cucina Popolare Genovese', un capitolo di speranza e progresso. Insieme, continuiamo a tessere la rete di solidarietà che rende la nostra comunità un luogo migliore per tutti".