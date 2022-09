Apre a Staglieno la Cucina Popolare, ai fornelli ex calciatori genovesi

Tortiglioni al ragù, polpette, purè e torta della nonna. Con questo menù ha inaugurato la Cucina Popolare a Staglieno.

Il nuovo progetto, rivolto al sociale e all’emergenza alimentare, è stato ideato dall'imprenditore del settore Aldo Milfa ed è già sostenuto da140 soci tra cui anche ex giocatori dilettanti genovesi degli anni '70 e '80.

L’iniziativa nasce, in sinergia con il Municipio Media Valbisagno, dalla voglia di fornire un servizio utile al territorio, una mensa sociale che possa rispondere alle esigenze dei più fragili fornendo un tassello importante alla rete sociale della Valbisagno.

"Volevo fare qualcosa di utile per il territorio - racconta Aldo Milfa - e grazie a una squadra di amici disponibili al volontariato, siamo riusciti ad aprire le porte della mensa sociale di Vallata. L’obiettivo del progetto non è solo legato all’emergenza alimentare, ma è anche accogliere le persone in un ambiente confortevole che permetta loro di socializzare”.

Al momento la mensa sociale, ospitata nei locali del circolo Matteotti in via del Fossato 2, è aperta due giorni alla settimana e sostiene 15 utenti indicati dall’associazione territoriale della Media Valbisagno. Il presidente dell’associazione Cucina Popolare genovese, Marco Furno, aggiunge: “Vogliamo ringraziare di cuore i nostri soci che stanno contribuendo sia economicamente sia con ore di volontariato. Ringraziamo l’ambito territoriale e il Municipio per averci supportato in questa importante iniziativa. Siamo un bel gruppo di amici determinato ad aiutare il prossimo. Abbiamo in mente diverse iniziative per aumentare il sostegno al progetto, lavorando in rete con altre realtà, con l’obiettivo di potenziare il servizio nei prossimi mesi.”