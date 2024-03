La città imbiancata dalla neve tonda

Annunciata, è arrivata. La neve tonda o graupel è caduta su Genova nella serata di martedì 5 marzo 2024, come previsto da Arpal nel bollettino odierno. Fino al tardo pomeriggio, alzando gli occhi al cielo, poteva sembrare improbabile un cambio di scenario del genere, visti gli ampi spazi di sereno.

Calate le tenebre, nel giro di un'ora circa, il cielo si è coperto e sono comparsi i primi tuoni e lampi, fino all'inizio delle precipitazioni, accompagnate da un repentino calo termico di qualche grado. Nelle prime ore della notte ancora possibili fenomeni temporaleschi fino a moderati su levante ligure - spiega Arpal -, anche associati a grandine o neve tonda. Deboli nevicate oltre i 600 metri su zone non critiche dell'entroterra di levante tra notte e mattino.

Nella notte ancora venti localmente forti da nord, nordovest, in parziale attenuazione in mattinata. Mare localmente agitato su levante ligure nella notte per onda lunga di libeccio, in calo a molto mosso nel corso della mattinata.

La neve tonda (in tedesco graupel) è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm. Questi grani sono facilmente comprimibili e rimbalzano quando arrivano al suolo.

Perché si forma? La precipitazione - spiegano da 3bmeteo.com -, inizialmente sotto forma di neve, ha origine da nuvole come stratocumuli o cumulonembi e attraversando uno strato di atmosfera relativamente più caldo, i fiocchi si fondono, ma non completamente. Il fiocco di neve conserva così parte della sua struttura originaria ma nel frattempo si arrotola su se stesso e si può ricoprire di uno strato di ghiaccio per la presenza di goccioline di acqua sopraffusa che si "aggregano" al fiocco.

