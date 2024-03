Meteo Liguria, possibile grandine o neve tonda nella notte

Nessuna allerta meteo ma ancora maltempo sulla Liguria. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta il bollettino odierno di Arpal, potrebbe tornare la graupel o neve tonda. La neve tonda (in tedesco graupel) è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm. Questi grani sono facilmente comprimibili e rimbalzano quando arrivano al suolo.

Perché si forma? La precipitazione - spiegano da 3bmeteo.com -, inizialmente sotto forma di neve, ha origine da nuvole come stratocumuli o cumulonembi e attraversando uno strato di atmosfera relativamente più caldo, i fiocchi si fondono, ma non completamente. Il fiocco di neve conserva così parte della sua struttura originaria ma nel frattempo si arrotola su se stesso e si può ricoprire di uno strato di ghiaccio per la presenza di goccioline di acqua sopraffusa che si "aggregano" al fiocco.

Previsioni meteo Liguria martedì 5 marzo 2024

Condizioni di spiccata instabilità tra pomeriggio e notte con precipitazioni a carattere temporalesco e bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a grandine o neve tonda in spostamento da ovest a est; deboli nevicate oltre 600 m su interno di B e parte orientale di D. Venti forti da nord, nordovest in ingresso in tarda serata con raffiche fino a 60/70 km/h su B, D e parte orientale di A; venti localmente forti da ovest su costa occidentale di A nel pomeriggio-sera. Mare localmente agitato su C in serata per onda lunga di libeccio.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 6 marzo 2024

Nelle prime ore della notte ancora possibili fenomeni temporaleschi fino a moderati su C anche associati a grandine o neve tonda. Deboli nevicate oltre i 600 m su zone non critiche di E tra notte e mattino. Nella notte ancora venti localmente forti da nord, nordovest su B, C ed E, in parziale attenuazione in mattinata. Mare localmente agitato su C nella notte per onda lunga di libeccio, in calo a molto mosso nel corso della mattinata.

Previsioni meteo Liguria giovedì 7 marzo 2024

Nulla da segnalare.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

