Neve, imbiancata Santo Stefano d'Aveto

"Salendo a Rocca, speriamo in una bella domenica di neve". A scriverlo sui social sono i titolari del bar Giulio a Rocca di Santo Stefano d'Aveto nella mattinata di domenica 7 gennaio 2024. Come si può vedere nella foto, la 'dama bianca' ha fatto la sua comparsa nelle ultime ore.

Nella giornata odierna, spiega Arpal, sono attese deboli precipitazioni più diffuse e continue sui versanti padani con nevicate sui rilievi di DE oltre 800-1000 metri, possibili locali sconfinamenti a quote inferiori specie su D. Fenomeni più localizzati altrove, in particolare sui rilievi di confine di A e C. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su B, parte orientale di A e rilievi di C con raffiche fino 80-90 km/h agli sbocchi delle valli e oltre 100 km/h su crinali più esposti, forti (50-60 km/h) e rafficati su DE specie sui rilievi.

Lunedì residue deboli precipitazioni sui versanti padani con spolverate oltre 800-1000 metri. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su B e parte orientale di A, rafficati specie sui crinali e agli sbocchi delle valli, localmente forti (40-50 km/h) altrove.

