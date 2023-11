Via Oberdan cambia volto, il progetto

Nuovo volto per via Oberdan a Nervi, più alberi, marciapiedi più larghi, maggior spazio per i pedoni e meno veicoli. La giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione da piazza Pittaluga a via del Commercio, con l’obiettivo di ridefinire le percorrenze, alleggerire i flussi veicolari e migliorare la fruibilità pedonale della zona. Il progetto è stato elaborato da Aster e prevede tre lotti: primo e secondo da piazza Pittaluga a viale Franchini (un investimento da 1,1 milioni di euro inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, con lavori da realizzare nel 2024) e il terzo da viale Franchini a via del Commercio (costo stimato 2,1 milioni di euro, sarà realizzato successivamente ai primi due).

Gli interventi da piazza Pittaluga a via alla Chiesa Plebana

il progetto mira alla riqualificazione di via Oberdan realizzando una maggiore vivibilità pedonale dell’area, con il rinnovo delle pavimentazioni e la loro riorganizzazione, l’inserimento di verde ornamentale e arredo urbano, con un disegno unitario e identificativo del percorso. Per quello che riguarda il primo lotto di lavori, da piazza Pittaluga a via alla Chiesa Plebana, viene confermata la Ztl e si prevedono: conferma senso unico di percorrenza da levante verso ponente, istituzione limite velocita max 30 km/h, eliminazione transito del piccolo bus circolare (richiesta del Municipio propedeutica alla complanarità), limitazione transito merci a fasce orarie, sede stradale complanare ai percorsi pedonali, nuova pavimentazione in pietra e asfalto albino, adeguamento rete bianca (in corrispondenza delle caditoie attuali inserimento di canaletta in lastre di arenaria a creare impluvio e favorire il convogliamento acque alle caditoie), mantenimento di analoghe dimensioni per i percorsi pedonali, rispetto agli attuali, messa a dimora di piante e nuovo impianto irrigazione, inserimento di elementi di arredo urbano (sedute, dissuasori, rastrelliere). Per la realizzazione sono previsti 77 giorni di lavoro.

Da via alla Chiesa Plebana a viale Franchini

Stessi obiettivi anche per il secondo lotto di lavori. Confermata la Ztl così come il senso unico di percorrenza da levante verso ponente con limite di velocità a 30 km/h, l'eliminazione del piccolo bus circolare, la limitazione transito merci a fasce orari, sede stradale complanare ai percorsi pedonali, nuova pavimentazione in pietra e asfalto albino e adeguamento rete bianca. In questo secondo tratto è previsto però un leggero ampliamento dei percorsi pedonali abbinato alla regolarizzazione del nastro veicolare. Inoltre nel progetto è inserita la raccolta rifiuti in ecopunti per residenti e porta a porta per commercianti. Verranno mantenuti i due parcheggi per disabili e i due merci. Prevista infine la messa a dimora di piante e nuovo impianto irrigazione e l'inserimento di elementi di arredo urbano come sedute, dissuasori, rastrelliere per le bici e una fontanella. Per la realizzazione sono previsti 112 giorni di lavoro.

Da viale Franchini a via del Commercio

Per quello che riguarda il terzo lotto di lavori, che verrà realizzato successivamente, si parla del tratto compreso tra l'intersezione con viale Franchini e via del Commercio, dove è conservato il transito veicolare a senso unico di marcia dal centro verso levante, viene manutenuto l'assetto della sede stradale con ampliamenti puntuali dei marciapiedi dove necessario e possibile. Previsto il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso albino di tipo trasbit e dei marciapiedi in cubetti di porfido, in analogia al tratto adiacente. Solo nel tratto prospiciente piazza Duca degli Abruzzi la sezione stradale viene portata a raso per dare maggiore risalto allo spazio pedonale, con le stesse modalità previste nel tratto Ztl, con il limite dei 30 km/h.

Pannelli informativi per i turisti

Il progetto di riqualificazione prevede anche l'inserimento di pannelli informativi per la fruizione turistica e culturale del borgo storico. In particolare si parla di inserimento di segnaletica stradale con indicazioni turistiche e culturali nell'area dell'antica strada romana nel tratto compreso tra via Oberdan con accesso da via Provana di Leyni e via Sarfatti attraversando il ponte romano. I pannelli informativi potranno essere autoportanti o a muro, le targhe direzionali e informative su palo o a muro.