Neonato in imminente pericolo di vita, trasferito da Catania al Gaslini

Intorno alle 23 di lunedì 14 settembre 2020 è atterrato all'aeroporto di Genova, dopo essere decollato da Catania, un aereo Falcon 900 del 31 Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo un neonato di appena cinque giorni in imminente pericolo di vita, che è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini.

Il piccolo - rende noto l'Aeronautica Militare - è stato imbarcato sul velivolo all'interno di una culla termica ed è stato accompagnato, oltre che dalla mamma, da un'equipe medica che lo ha seguito costantemente. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione.

La Sala Situazioni di Vertice ha, quindi, attivato uno dei velivoli che la Forza Armata tiene in allerta per questo genere di necessità. Il Falcon 900 è decollato da Catania intorno alle 21.30 e dopo circa un'ora e venti minuti di volo è atterrato all'aeroporto di Genova, da dove il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza all'ospedale Gaslini.