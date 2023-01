Nave inclinata in porto, la procura apre un'indagine

Perché la nave ha sbandato, prima da un lato e poi dall'altro, e di chi sono le responsabilità per l'errore di zavorramento che avrebbe portato la Seven S a ribaltarsi sul molo Canepa, a Sampierdarena.

Sono questi i punti che il pubblico ministero Valentina Grosso vuole approfondire indagando per pericolo colposo di sommersione sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio, martedì 17 gennaio, al terminal Messina.

Per la procura bisogna rivedere le modalità con cui si sono svolte le operazioni di zavorramento della nave che hanno portato il cargo ad inclinarsi prima verso il mare e poi sul molo stesso. Fortunatamente non ci sono stati versamenti nè si sono registrati feriti, ma l'oscillazione ha richiesto una nottata di lavoro per il vigili del fuoco e provocato il blocco temporaneo delle attività portuali.

Il Gruppo Messina, subito dopo l'incidente, aveva confermato di "aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico. Per quanto le cause siano ancora da accertare, la Messina conferma di essersi subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente intervenute".