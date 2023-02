Ragazzino morto in canoa, indagati anche i pompieri

Anche i vigili del fuoco indagati per la morte di Andrea Demattei.

Il 14enne di Sestri Levante ha perso la vita lo scorso 17 gennaio dopo essere rimasto incastrato con la sua canoa nel fiume Entella sotto il ponte della Maddalena. Un atto dovuto per consentire ai diretti interessati di potere nominare propri consulenti.

Fra gli iscritti nel registro degli indagati risultano anche gli istruttori della Shock Wave Sport, associazione di canoisti a cui Andrea apparteneva e con cui era impegnato in una sessione di allenamento nelle acque dell'Entella e il rappresentante legale dell'associazione.

Stamattina, giovedì 9 febbraio, gli investigatori hanno fatto un sopralluogo insieme alla polizia scientifica per ricostruire in 3D il luogo dell'incidente e verificare se vi siano stati degli errori durante l'allenamento e nel tentativo di salvataggio.

Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo per capire se la canoa fosse in buone condizioni e se fosse idonea alla navigazione nel fiume, se l'allenamento dovesse essere fatto in mare anche alla luce del fatto che due giorni prima c'erano state forti piogge e le acque dell'Entella erano ingrossate e la corrente aveva portato detriti, ma anche sulle modalità di soccorso e su eventuali ritardi o disorganizzazioni.

Erano stati indagati tre istruttori e il rappresentante legale della Shock Wave sport per consentire loro di partecipare con un loro consulente all'autopsia. Andrea era rimasto a lungo in acqua e, secondo quanto risulta finora, la temperatura molto bassa potrebbe essergli stata fatale. Arrivato al Gaslini in condizioni disperate, è deceduto cinque giorni dopo.