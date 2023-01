Ragazzino morto in canoa, indagati tre istruttori e rappresentante società

Sono quattro le persone indagate per la morte di Andrea Demattei, il 14enne deceduto lunedì scorso al Gaslini dopo quattro giorni di agonia in seguito ad un incidente in canoa nell'Entella, a Chiavari.

Nel dettaglio sono tre istruttori e il rappresentante legale della Shock Wave Sport dove Andrea si allenava. Per la procura di Genova si tratta di un atto dovuto, proprio nel giorno in cui viene eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzino, per consentire ai quattro iscritti nel registro degli indagati di poter seguire gli accertamenti.

Dopo il decesso, il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per capire se ci sono responsabilità sulla morte di Andrea. Si indaga sulle condizioni della canoa e su quelle del fiume che era ingrossato per le forti piogge dei giorni precedenti. La procura vuole capire anche se le indicazioni date dall'istruttore ai ragazzi (con Andrea c'erano altri due atleti) siano state corrette ed esaustivi, infine, i familiari tramite la legale hanno chiesto verifiche anche sulle modalità di soccorso e su eventuali ritardi o disorganizzazioni.

Il ragazzino è rimasto a lungo in acqua incastrato nella canoa spezzata sotto un pilone del ponte Maddalena e, secondo quanto risulta finora, potrebbe essere morto di freddo. Proprio il suo istruttore - uno tra gli indagati - lo aveva tenuto per almeno un'ora con la testa fuori dall'acqua per non farlo bere, mentre i vigili del fuoco tentavano di liberarlo. Da quanto emerso, il giovane sarebbe poi andato in arresto cardiaco per ipotermia arrivando in condizioni già disperate al Gaslini.