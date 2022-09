Morta la regina Elisabetta, il video della visita a Genova nel 1980

Fine di un'epoca. É morta la regina Elisabetta, nel 1980 visitò Genova insieme al principe Filippo.

La famiglia reale in città incontrò le autorità cittadine a partire dal sindaco dell'epoca Fulvio Cerofolini.

VIDEO| La regina Elisabetta a Genova

La monarca volle visitare palazzo Durazzo Pallavicini di via Balbi, ospite della Marchesa Cattaneo Adorno dove, si narra, la sovrana inglese si sarebbe lamentata delle tante scale da fare.

La regina Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, è morta oggi pomeriggio, 8 settembre 2022, a Balmoral all'età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota.

Il cordoglio del presidente Toti

Dopo la notizia della sua morte, a livello locale, è arrivato il pensiero del presidente della Regione Giovanni Toti: "La fine di un’era. Addio a Elisabetta, la regina che è riuscita a farsi amare da tutti senza smettere mai di essere un punto di riferimento solido per il suo popolo. Indimenticabile la sua ultima visita a Genova nel 1980, quando Elisabetta con la sua eleganza incantò la Liguria".

Quella volta che Bucci chiese gli arretrati alla regina per l'uso della bandiera di San Giorgio

Recentemente il sindaco Marco Bucci ha chiesto alla regina gli arretrati per l'affitto della bandiera di San Giorgio il cui utilizzo secondo alcuni, mal informati a detta dello storico Montanari, veniva concesso, dalla Repubblica di Genova, alle navi di sua maestà già dal medioevo per attraversare il Mediterraneo. La regina non rispose mai direttamente al nostro primo cittadino ma mandò il principe di Kent in "missione" diplomatica. In quell'occasione Bucci donò al principe un vessillo di San Giorno che, ironia della sorte, il nobile lasciò a Genova e si trova ora in una bacheca all'Esselunga in via Piave.