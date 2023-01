Arrestato a Genova per rapina, evade a Torino, ritrovato in Liguria

Fuga finita per un 16enne evaso dal carcere di Torino il 9 gennaio.

Il minore non accompagnato di origini egiziane, con qualche precedente alle spalle per reati contro il patrimonio, era stato arrestato a Genova per una rapina e trasferito al Ferrante Aporti. In attesa dell'udienza di convalida era stato sistemato nel centro di prima accoglienza perché, da quanto trapela, non c'era posto in cella. Così, dalla "depandance" del carcere il giovane aveva ricavato un buco dal cassonetto dell’avvolgibile sopra la finestra ed era scappato.

Dopo una settimana è stato individuato dalla polizia di frontiera a Ventimiglia mentre cercava di raggiungere la Francia. Tornato in manette verrà nuovamente portato al Ferrante Aporti.