Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Sulle regioni di nord-ovest tra il weekend e l'avvio della settimana tempo più soleggiato per l'arrivo dell'anticiclone africano. Temperature in marcato rialzo, ben oltre la norma del periodo. Tra domenica e lunedì temperature massime fino a 24-26°C in pianura ma clima molto mite anche in montagna con zero termico oltre i 4000 metri di altitudine domenica. Tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile possibile guasto del tempo per il transito di una veloce perturbazione atlantica, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 8 aprile 2024

L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.700 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 9 aprile 2024

L'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; su riviera centrale e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 10 aprile 2024

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di maltempo con piogge e acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su riviera di levante e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.600 metri. Mar Ligure di ponente molto mosso; Mar Ligure di levante da mosso a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 aprile 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.300 metri. Mar Ligure di ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 12 aprile 2024

L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.