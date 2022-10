Meteo Liguria: le previsioni per la settimana, ancora caldo

Un flusso di correnti sudoccidentali umide ma molto miti continuerà a interessare le regioni di Nord Ovest anche nella nuova settimana, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. Sono attese sempre molti nubi con possibilità di qualche nuova pioggia che sarà a tratti anche moderata su Alpi, Valle d'Aosta e alto Piemonte. Fenomeni più sporadici sulle pianure meridionali. Il contesto climatico si mantiene sempre su valori ben superiori alle medie stagionali con massime ancora sopra i 20 gradi in pianura durante le giornate più soleggiate e minime sempre oltre i 10 gradi.

Previsioni meteo Liguria lunedì 24 ottobre 2022

Nuovo fronte atlantico in transito spinto da umide e miti correnti sudoccidentali. Molte nubi ovunque con piogge e rovesci più diffusi tra alto torinese, vda e VCO. Piovaschi anche sulla Liguria di centro-levante, fenomeni più sporadici sulle basse pianure piemontesi. Contesto climatico sempre molto mite. Venti di scirocco tesi sulla Liguria.

Previsioni meteo Liguria martedì 25 ottobre 2022

Il fronte scivola verso Est determinando un netto miglioramento fin dal mattino tra Piemonte, Vda e Liguria. Ancora un po' di variabilità residua e qualche piovasco sulle aree interne del levante ligure. Clima sempre molto mite con massime oltre i 20 gradi in pianura.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 26 ottobre 2022

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 27 ottobre 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 28 ottobre 2022

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.